РФ отправляет десятки тысяч необученных и плохо оснащенных мобилизованных на Бахмут, - Пентагон

Специалисты из Пентагона оценили так называемое "укрепление" рядов российской армии, в частности на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера американского издания Foreign Policy Джека Детча.

Детч напоминает, что Россия посылает десятки тысяч мобилизованных пополнений для укрепления позиций в Украине, ослабленных боевыми действиями в Бахмуте.

По его словам, чиновник в американском оборонном ведомстве оценивает эти войска как "плохо экипированные, плохо обученные и брошенные на поле боя".

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по данным BBC, десятки тысяч российских солдат погибли в войне против Украины. При этом количество общих потерь уже могло превысить сотню тысяч.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 января общие потери РФ составляют 121 480 солдат.

Также мы писали, что, по словам начальника Генерального штаба Норвегии Эйрика Кристоферсена, на войне против Украины было убито и ранено почти 180 000 российских военных.

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