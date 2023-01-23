RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ отправляет десятки тысяч необученных и плохо оснащенных мобилизованных на Бахмут, - Пентагон

Фото: российские мобилизованные попадают на передовую без подготовки и оснащения (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Специалисты из Пентагона оценили так называемое "укрепление" рядов российской армии, в частности на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера американского издания Foreign Policy Джека Детча.

По его словам, чиновник в американском оборонном ведомстве оценивает эти войска как "плохо экипированные, плохо обученные и брошенные на поле боя".

Детч напоминает, что Россия посылает десятки тысяч мобилизованных пополнений для укрепления позиций в Украине, ослабленных боевыми действиями в Бахмуте.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что, по данным BBC, десятки тысяч российских солдат погибли в войне против Украины. При этом количество общих потерь уже могло превысить сотню тысяч.

Напомним, согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 23 января общие потери РФ составляют 121 480 солдат.

Также мы писали, что, по словам начальника Генерального штаба Норвегии Эйрика Кристоферсена, на войне против Украины было убито и ранено почти 180 000 российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойска РФ