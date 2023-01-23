Начальник Генштабу Норвегії назвав втрати росіян на війні проти України

На війні проти України було вбито та поранено майже 180 000 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генерального штабу Норвегії Ейріка Крістофферсена, яку приводить Kressy24.

За словами Крістофферсена, при оцінюванні та підрахунках він керувався поміркованістю та зваженістю. Він пояснив, що втрати Росії вже наближаються до 180 000 убитих і поранених солдатів.

Очільник Генштабу Норвегії пояснив, що ресурс РФ є довгим та глибоким. Мова йде про кількість зброї та людей, яких Росія може використати на війні проти України.

"РФ насправді здатна протриматися дуже довго", - заявив Крістофферсен.

На його думку, Україні потрібні танки та сучасні системи ППО. Завдяки наявності нових танків ЗСУ підуть у наступ, а протиповітряна оборона буде стримувати діяльність авіації РФ.