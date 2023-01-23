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Начальник Генштабу Норвегії назвав втрати росіян на війні проти України

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 18:18
Начальник Генштабу Норвегії назвав втрати росіян на війні проти України Фото: начальник Генерального штабу Норвегії Ейрік Крістофферсен (NTB Rodrigo Freitas)
Автор: Дмитро Браславський

На війні проти України було вбито та поранено майже 180 000 російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Генерального штабу Норвегії Ейріка Крістофферсена, яку приводить Kressy24.

За словами Крістофферсена, при оцінюванні та підрахунках він керувався поміркованістю та зваженістю. Він пояснив, що втрати Росії вже наближаються до 180 000 убитих і поранених солдатів.

Очільник Генштабу Норвегії пояснив, що ресурс РФ є довгим та глибоким. Мова йде про кількість зброї та людей, яких Росія може використати на війні проти України.

"РФ насправді здатна протриматися дуже довго", - заявив Крістофферсен.

На його думку, Україні потрібні танки та сучасні системи ППО. Завдяки наявності нових танків ЗСУ підуть у наступ, а протиповітряна оборона буде стримувати діяльність авіації РФ.

Раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія зазнала важких втрат у війні проти України.

За даними на ранок понеділка, 23 січня, українські військові ліквідували за добу 720 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 121 480 військових. Також ЗСУ підбили російський катер.

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