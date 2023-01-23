РФ відправляє десятки тисяч ненавчених і погано оснащених мобілізованих на Бахмут, - Пентагон

Фото: російські мобілізовані потрапляють на передову без підготовки та оснащення (GettyImage)

Фахівці з Пентагону оцінили так зване "посилення" лав російської армії, зокрема на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера американського видання Foreign Policy Джека Детча.