РФ відправляє десятки тисяч ненавчених і погано оснащених мобілізованих на Бахмут, - Пентагон

За його словами, високопосадовець в американському оборонному відомстві оцінює ці війська як "погано екіпіровані, погано навчені та кинуті на полі бою".

NEW: Russia is sending in tens of thousands of mobilized replacement troops to strengthen positions in the Ukraine weakened by fighting in Bakhmut: senior U.S. military official



U.S. assesses these troops are "ill-equipped, ill-trained, and rushed to the battlefield."