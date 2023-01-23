РФ отправляет десятки тысяч необученных и плохо оснащенных мобилизованных на Бахмут, - Пентагон

Фото: российские мобилизованные попадают на передовую без подготовки и оснащения (GettyImage)

Специалисты из Пентагона оценили так называемое "укрепление" рядов российской армии, в частности на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера американского издания Foreign Policy Джека Детча.