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РФ відновлює радянську військову базу в Балаклаві у Криму: "АТЕШ" помітили рух

Неділя 29 червня 2025 12:41
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РФ відновлює радянську військову базу в Балаклаві у Криму: "АТЕШ" помітили рух Фото: "АТЕШ" зафіксували активність біля радянської військової бази в Балаклаві в Криму (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росіяни активізувалися біля забутої радянської військової бази в Балаклаві. Там зафіксували підозрілі роботи та рух техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели детальну розвідку Балаклавської бухти, де виявили підозрілі дії на території забутого військового об’єкта - колишньої підземної бази підводних човнів (об’єкт 825 ГТС).

Після нещодавнього знесення покинутих будинків у прибережній зоні відкрився прямий огляд на вхід у штольню, де за радянських часів здійснювалася погрузка торпед і ракет.

Наразі вхід вільний, а прилегла територія розчищена, що може свідчити про підготовку об’єкта до повторного використання.

Агенти зафіксували зняття бар’єрів і будівельного сміття, відсутність охорони поблизу входу (що може бути тимчасовою маскуванням), а також активність у деяких приміщеннях поруч - частина з них можливо законсервована, але не покинута.

Фото: "АТЕШ" зафіксували рух на підземній базі в Балаклаві в Криму (t.me/atesh_ua)

За інформацією "АТЕШ", об’єкт може слугувати укриттям для зберігання боєприпасів або швидкої перекидання морських дронів, а також як захищений командний пункт.

Координати об’єкта: 44.50346, 33.59788.

"АТЕШ" продовжує стеження за військовою інфраструктурою на окупованих територіях Криму.

Будь-які спроби окупантів використовувати старі радянські споруди в сучасних умовах не залишаться без уваги.

Вдалі операції агентів руху "АТЕШ"

Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

Також напередодні партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.

Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.

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