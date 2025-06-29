РФ відновлює радянську військову базу в Балаклаві у Криму: "АТЕШ" помітили рух
Росіяни активізувалися біля забутої радянської військової бази в Балаклаві. Там зафіксували підозрілі роботи та рух техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram руху "АТЕШ".
Агенти "АТЕШ" провели детальну розвідку Балаклавської бухти, де виявили підозрілі дії на території забутого військового об’єкта - колишньої підземної бази підводних човнів (об’єкт 825 ГТС).
Після нещодавнього знесення покинутих будинків у прибережній зоні відкрився прямий огляд на вхід у штольню, де за радянських часів здійснювалася погрузка торпед і ракет.
Наразі вхід вільний, а прилегла територія розчищена, що може свідчити про підготовку об’єкта до повторного використання.
Агенти зафіксували зняття бар’єрів і будівельного сміття, відсутність охорони поблизу входу (що може бути тимчасовою маскуванням), а також активність у деяких приміщеннях поруч - частина з них можливо законсервована, але не покинута.
За інформацією "АТЕШ", об’єкт може слугувати укриттям для зберігання боєприпасів або швидкої перекидання морських дронів, а також як захищений командний пункт.
Координати об’єкта: 44.50346, 33.59788.
"АТЕШ" продовжує стеження за військовою інфраструктурою на окупованих територіях Криму.
Будь-які спроби окупантів використовувати старі радянські споруди в сучасних умовах не залишаться без уваги.
Вдалі операції агентів руху "АТЕШ"
Нагадаємо, нещодавно в Генічеському районі Криму партизани ліквідували автомобіль, який належав російським військовим і був обладнаний для роботи з безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.
Також напередодні партизани виявили слабкі місця у захисті Балаклавської бухти у Криму, а також провели успішну диверсію на новій залізничній ділянці.
Окрім того, в червні агенти "АТЕШ" зафіксували активне пересування армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Таким чином росіяни намагались зімітувати початок підготовки до форсування Дніпра.
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