РФ восстанавливает советскую военную базу в Балаклаве в Крыму: "АТЕШ" заметили движение

Россияне активизировались возле забытой советской военной базы в Балаклаве. Там зафиксировали подозрительные работы и движение техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" провели детальную разведку Балаклавской бухты, где обнаружили подозрительные действия на территории забытого военного объекта - бывшей подземной базы подводных лодок (объект 825 ГТС).

После недавнего сноса заброшенных домов в прибрежной зоне открылся прямой обзор на вход в штольню, где в советское время осуществлялась погрузка торпед и ракет.

Сейчас вход свободен, а прилегающая территория расчищена, что может свидетельствовать о подготовке объекта к повторному использованию.

Агенты зафиксировали снятие барьеров и строительного мусора, отсутствие охраны вблизи входа (что может быть временной маскировкой), а также активность в некоторых помещениях рядом - часть из них возможно законсервирована, но не заброшена.

Фото: "АТЕШ" зафиксировали движение на подземной базе в Балаклаве в Крыму (t.me/atesh_ua)

По информации "АТЕШ", объект может служить укрытием для хранения боеприпасов или быстрой переброски морских дронов, а также как защищенный командный пункт.

Координаты объекта: 44.50346, 33.59788.

"АТЕШ" продолжает слежение за военной инфраструктурой на оккупированных территориях Крыма.

Любые попытки оккупантов использовать старые советские сооружения в современных условиях не останутся без внимания.