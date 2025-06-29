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РФ восстанавливает советскую военную базу в Балаклаве в Крыму: "АТЕШ" заметили движение

Воскресенье 29 июня 2025 12:41
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РФ восстанавливает советскую военную базу в Балаклаве в Крыму: "АТЕШ" заметили движение Фото: "АТЕШ" зафиксировали активность возле советской военной базы в Балаклаве в Крыму (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россияне активизировались возле забытой советской военной базы в Балаклаве. Там зафиксировали подозрительные работы и движение техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram движения "АТЕШ".

Агенты "АТЕШ" провели детальную разведку Балаклавской бухты, где обнаружили подозрительные действия на территории забытого военного объекта - бывшей подземной базы подводных лодок (объект 825 ГТС).

После недавнего сноса заброшенных домов в прибрежной зоне открылся прямой обзор на вход в штольню, где в советское время осуществлялась погрузка торпед и ракет.

Сейчас вход свободен, а прилегающая территория расчищена, что может свидетельствовать о подготовке объекта к повторному использованию.

Агенты зафиксировали снятие барьеров и строительного мусора, отсутствие охраны вблизи входа (что может быть временной маскировкой), а также активность в некоторых помещениях рядом - часть из них возможно законсервирована, но не заброшена.

Фото: "АТЕШ" зафиксировали движение на подземной базе в Балаклаве в Крыму (t.me/atesh_ua)

По информации "АТЕШ", объект может служить укрытием для хранения боеприпасов или быстрой переброски морских дронов, а также как защищенный командный пункт.

Координаты объекта: 44.50346, 33.59788.

"АТЕШ" продолжает слежение за военной инфраструктурой на оккупированных территориях Крыма.

Любые попытки оккупантов использовать старые советские сооружения в современных условиях не останутся без внимания.

Удачные операции агентов движения "АТЕШ"

Напомним, недавно в Геническом районе Крыма партизаны ликвидировали автомобиль, который принадлежал российским военным и был оборудован для работы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбой.

Также накануне партизаны обнаружили слабые места в защите Балаклавской бухты в Крыму, а также провели успешную диверсию на новом железнодорожном участке.

Кроме того, в июне агенты "АТЕШ" зафиксировали активное передвижение армии РФ во временно оккупированном Крыму. Таким образом россияне пытались сымитировать начало подготовки к форсированию Днепра.

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