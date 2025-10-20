РФ в отношениях с Европой использует гибридный подход: подробности от ГУР

РФ в отношениях со странами Европы использует гибридный подход. В частности, речь идет об использовании дронов, поддержке пророссийских сил и др.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

"Если говорить об экономике РФ, это уже подтвержденный факт, она сейчас находится в состоянии рецессии. В любом случае, более 40% федерального бюджета идет, по сути, на оборону, на войну", - заявил Скибицкий.

Он также отметил, что РФ активно проводит реформирование военных сил. Программа вооружений, которая сейчас разрабатывается в период до 2036 года, четко свидетельствует о том, что Россия активно готовится к возможному военному конфликту с Европой. Прежде всего с НАТО.

"Это не просто наша оценка военного развития, это подтверждено теми документами, которые мы имеем на сегодня. Министр обороны РФ, когда в июне представлял концепцию вооружений до 2036 года, первым пунктом четко определил, что эта концепция предназначена для подготовки армии РФ к ведению войны против НАТО до 2030 года", - добавил заместитель начальника ГУР МО Украины.

По его словам, сегодня можно увидеть очень мощный гибридный подход РФ в отношении Европы. Это не только дроны, которые появляются сегодня над многими странами ЕС. Это кибератаки, это поддержка пророссийских сил или ультраправых организаций, которые поддерживают политику России.

"Сегодня Россия пытается протестировать реакцию Европы, определить для себя "красную" линию дальнейших действий. И главное - она не остановится на этих амбициозных имперских планах, которые были озвучены (российским диктатором Владимиром - ред.) Путиным и руководством РФ, начиная с 2007-2008 года", - подытожил Скибицкий.

Он также добавил, что сегодня мы видим результаты тех планов, которые для себя построил режим Путина еще с того времени.