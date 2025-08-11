У РФ відкрили перший "Центр управління дронами" біля бази на Камчатці, - Defense Express

Цей центр стане ключовою ланкою в розбудові мережі майданчиків для експлуатації розвідувально-ударних дронів типу "Форпост" і "Оріон" (раніше "Іноходець").

Як пише видання, безпілотники будуть виконувати завдання цілодобового моніторингу територій уздовж Північного морського шляху, а також посилюватимуть охорону стратегічної бази атомних підводних човнів.

Центр відповідатиме за збір, обробку та аналіз розвідувальної інформації, яку дрони отримуватимуть під час польотів.

Росіяни наголошують, що новий центр "підвищить ефективність" застосування дронів і допоможе забезпечити безперервне спостереження за важливими районами на півночі.

Особливо це важливо для безпеки атомних субмарин і забезпечення їх безперешкодного виходу в океан.

Запуск центру відбувається на тлі загострення стратегічної ситуації: після нещодавніх погроз російських посадовців США направили неподалік до російських кордонів дві субмарини-носії ядерної зброї класу Ohio.