Война в Украине

В РФ открыли первый "Центр управления дронами" возле базы на Камчатке, - Defense Express

Фото: В РФ открыли первый "Центр управления БПЛА" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российский военно-морской флот на Камчатке запустил первый "Центр управления беспилотниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Этот центр станет ключевым звеном в развитии сети площадок для эксплуатации разведывательно-ударных дронов типа "Форпост" и "Орион" (ранее "Иноходец").

Как пишет издание, беспилотники будут выполнять задачи круглосуточного мониторинга территорий вдоль Северного морского пути, а также усиливать охрану стратегической базы атомных подводных лодок.

Центр будет отвечать за сбор, обработку и анализ разведывательной информации, которую дроны будут получать во время полетов.

Россияне отмечают, что новый центр "повысит эффективность" применения дронов и поможет обеспечить непрерывное наблюдение за важными районами на севере.

Особенно это важно для безопасности атомных субмарин и обеспечения их беспрепятственного выхода в океан.

Запуск центра происходит на фоне обострения стратегической ситуации: после недавних угроз российских чиновников США направили неподалеку к российским границам две субмарины-носители ядерного оружия класса Ohio.

 

Напомним, что президент США Дональд Трамп приказал перебросить две атомные подводные лодки к российским берегам - место их дислокации не раскрывается.

Затем Трамп подтвердил, что две атомные подводные лодки уже находятся в регионе вблизи России.

Кроме того, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина активно работает над производством дронов-перехватчиков и уже есть первые результаты.

Российская Федерация