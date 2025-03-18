РФ відкинула перемир'я. РБК-Україна дізналося реакцію ОП на переговори Трампа з Путіним

"Поки що ми чекаємо деталей від американської сторони, але просто зараз у нас у країні "Шахеди" і ракетна небезпека, то поки домовленості не працюють", - заявили в ОП.

В Офісі президента наголосили, що пропозиція про тишу в небі і на морі спочатку виходила від України. Однак американська сторона запропонувала піти далі, на повне припинення вогню.

"Що ж зараз росіяни самі це відкинули, тобто їм потрібна війна", - зазначили у президента.

Також в Офісі додали, що наразі працюють над наступними кроками для досягнення миру в Україні.

"Ми зараз на рівні команд з'ясовуємо деталі та готові робити наступні кроки разом із партнерами, але це має бути саме разом із партнерами, тому що тільки так це може бути ефективно", - додали джерела.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони домовилися почати шлях до перемир'я між Україною та Росією.

"Домовилися, що рух до миру почнеться з припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури, а також технічних переговорів щодо імплементації припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та сталого миру", - заявили в повідомленні Білого дому.

Водночас Путін не прийняв пропозицію США про повне припинення вогню на 30 днів, як свідчать заяви Кремля.

Натомість російський диктатор назвав умови, за яких може відбутися припинення бойових дій. Він вимагає зупинки мобілізації в Україні та надання їй військової допомоги і розвідданих.

Детальніше про те, що заявили у РФ та США після розмови президентів, – в матеріалі РБК-Україна.