У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістичного удару

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 18 березня (GettyImagеs)

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через деякий час він поширився на східні, центральні, північні та південні області. "Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили. Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО. Де оголошено тривогу