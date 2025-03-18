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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістичного удару

Вівторок 18 березня 2025 20:32
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У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістичного удару Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошено тривогу 18 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України ввечері вівторка, 18 березня, було оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Сигнал тривоги було оголошено у Києві, а через деякий час він поширився на східні, центральні, північні та південні області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, що жителів областей, де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

У Києві та низці областей оголошено тривогу через загрозу балістичного удару

апередодні ввечері ми писали про те, що російські безпілотники заходили у повітряний простір України з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.

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Повітряна тривога Війна в Україні
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