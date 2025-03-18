РФ отвергла перемирие. РБК-Украина узнало реакцию ОП на переговоры Трампа с Путиным

В Офисе президента Украины отреагировали на переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Говорят, что Россия отвергла перемирие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ОП.
"Пока что мы ждем деталей от американской стороны, но просто сейчас у нас в стране "Шахеды" и ракетная опасность, то пока договоренности не работают", - заявили в ОП.
В Офисе президента подчеркнули, что предложение о тишине в небе и на море изначально исходило от Украины. Однако американская сторона предложила пойти дальше, на полное прекращение огня.
"Что же сейчас россияне сами это отвергли, то есть им нужна война", - отметили у президента.
Также в Офисе добавили, что сейчас работают над следующими шагами для достижения мира в Украине.
"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", - добавили источники.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.
"Договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира", - заявили в сообщении Белого дома.
В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.
Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.
Подробнее о том, что заявили в РФ и США после разговора президентов, - в материале РБК-Украина.
А уже после разговора Трампа с Путиным Россия атаковала Украину. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а через некоторое время он распространился на восточные, центральные, северные и южные области из-за угрозы баллистического удара.
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