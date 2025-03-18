РФ отвергла перемирие. РБК-Украина узнало реакцию ОП на переговоры Трампа с Путиным

"Пока что мы ждем деталей от американской стороны, но просто сейчас у нас в стране "Шахеды" и ракетная опасность, то пока договоренности не работают", - заявили в ОП.

В Офисе президента подчеркнули, что предложение о тишине в небе и на море изначально исходило от Украины. Однако американская сторона предложила пойти дальше, на полное прекращение огня.

"Что же сейчас россияне сами это отвергли, то есть им нужна война", - отметили у президента.

Также в Офисе добавили, что сейчас работают над следующими шагами для достижения мира в Украине.

"Мы сейчас на уровне команд выясняем детали и готовы делать следующие шаги вместе с партнерами, но это должно быть именно вместе с партнерами, потому что только так это может быть эффективно", - добавили источники.

Разговор Трампа с Путиным

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

"Договорились, что движение к миру начнется с прекращения огня по энергетике и инфраструктуре, а также технических переговоров по имплементации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира", - заявили в сообщении Белого дома.

В то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней, как свидетельствуют заявления Кремля.

Зато российский диктатор назвал условия, при которых может произойти прекращение боевых действий. Он требует остановки мобилизации в Украине и предоставления ей военной помощи и разведданных.

Подробнее о том, что заявили в РФ и США после разговора президентов, - в материале РБК-Украина.