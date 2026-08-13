У РФ "відгодовують" полонених перед обміном, щоб приховати реальні умови утримання

У Росії є спеціальні камери, у яких "відгодовують" українських полонених, яких готують на обмін, щоб створити "картинку" дотримання правил утримання військовополонених.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених Андрій Пастернак на пресконференції в "Укрінформі".
"Знають всі, хто дотичний до перемовин на обмін, що ворог, знаючи, кого буде віддавати, це стосується і цивільних, приводить (цих полонених - ред.) в нормальну форму процесом так званого відгодування", - сказав Пастернак.
За його словами, ця інформація надходить від звільнених українських оборонців та від цивільних, яких повернули з полону.
"Це також один із елементів тортур - знущання, коли одних не годують спеціально, а інших відгодовують для того, щоб він більш-менш мав нормальний вигляд", - зазначив представник СБУ.
Він додав, що на всіх зустрічах перемовна група наголошує ворогу, що українські полонені, яких ми забираємо, і російські військовополонені, яких Україна передає, суттєво відрізняються.
"Наші всі дуже-дуже худі. Одиниці, які плюс-мінус в нормальному фізичному стані. Їхні ж військовополонені, яких ми віддаємо на обмін, всі дійсно відгодовані", - додав Пастернак.
За його словами, є певний графік харчування, є міжнародні інституції, МКЧХ, ООН, які постійно перевіряють місця утримання, дивляться, щоб Україна дотримувалася міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, Росія готує нову інформаційну кампанію про військовополонених, намагаючись сформувати у західної аудиторії уявлення про нібито гуманне ставлення до українців.
Також країна-агресорка розпочала медійну кампанію з дискредитації України. Представники РФ опублікували списки полонених, яких Україна нібито "відмовляється забирати".
Окрім того, повідомлялося, що Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених.