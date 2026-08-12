Лубінець викрив маніпуляцію РФ щодо обміну полоненими

Україна готова забирати всіх своїх військовополонених, цивільних заручників та дітей. Заяви Москви про нібито відмову Києва від своїх громадян є черговою інформаційною атакою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції в " Укрінформі ".

Він розповів, що країна-агресорка розпочала медійну кампанію з дискредитації України. Представники РФ опублікували списки полонених, яких Україна нібито "відмовляється забирати".

"Ми ніколи не відмовлялись від будь-якого українського військовополоненого, цивільного заручника чи української дитини. Ми готові забирати абсолютно всіх, кого нам готова віддавати РФ", - наголосив Лубінець.

Росія затягує процес обміну

Омбудсмен пояснив, що після появи подібних списків українська сторона одразу надсилає офіційний запит та підтверджує готовність оперативно забрати своїх громадян.

Однак замість реальної співпраці російська сторона розпочинає тривалі процедури погоджень, штучно затягуючи процес.

"Все це робиться задля того, щоб грати на почуттях родин військовополонених, зниклих безвісти, бо для цієї категорії наших громадян полон - це щоденна страшна реальність без відповіді на найважливіше питання: де моя близька людина, що з нею зараз відбувається, чому її не повертають", - заявив він.