ua en ru
Пт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія формує бойові підрозділи з українських полонених, - ISW

09:10 07.08.2026 Пт
2 хв
РФ продовжує порушувати норми міжнародного права
aimg Тетяна Степанова
Росія формує бойові підрозділи з українських полонених, - ISW Фото: Росія формує бойові підрозділи з українських полонених (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених. Ці дії країни-агресора суперечать положенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, Добровольчий корпус Міноборони РФ оголосив про створення першої "української добровольчої бригади спецпризначення".

За твердженням Росії, до її складу увійшли українські військовополонені та колишні військовослужбовці ЗСУ, які нібито перейшли на бік країни-агресора.

Зазначається, що окупанти формували цю бригаду шляхом об’єднання кількох нерегулярних так званих добровольчих підрозділів.

Зокрема, йдеться про батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря та Слобідського. Росіяни твердять, що до складу формувань входять українські військовополонені, а також колишні військові, які нібито перейшли на їхній бік.

В ISW зазначили, що вперше зафіксували повідомлення про формування військами Росії бойових підрозділів з використанням українських військовополонених у листопаді 2022 року.

Зокрема, останній російський батальйон "Богдан Хмельницький" з полоненими діяв у складі формування "Каскад" так званого МВС "ДНР" у західній частині Донецькій області у грудні 2023 року.

Аналітики наголошують, що використання Росією українських військовополонених у складі бойових підрозділів є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Документ прямо забороняє залучати полонених до військової служби або будь-якої військової діяльності на боці держави, яка їх захопила.

У ньому наголошується, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час направлений або утримуваний у районах, де він може піддаватися впливу вогню зони бойових дій" і не повинен "залучатися до роботи, яка має шкідливий або небезпечний характер".

Українські військові у полоні РФ

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що більш ніж 95% українських військовополонених у Росії зазнають систематичних тортур.

Також ми повідомляли, що у російському полоні утримують понад 600 азовців. Понад 20 - у критичному стані, а майже половину засудили за фіктивними статтями.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів
РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом