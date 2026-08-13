В РФ "откармливают" пленных перед обменом, чтобы скрыть реальные условия содержания

В России есть специальные камеры, в которых "откармливают" украинских пленных, готовящихся на обмен, чтобы создать "картинку" соблюдения правил содержания военнопленных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных Андрей Пастернак на пресс-конференции в "Укринформе".
"Знают все, кто причастен к переговорам на обмен, что враг, зная, кого будет отдавать, это касается и гражданских, приводит (этих пленных - ред.) в нормальную форму процессом так называемого откорма", - сказал Пастернак.
По его словам, эта информация поступает от освобожденных украинских защитников и гражданских, которых вернули из плена.
"Это также один из элементов пыток - издевательство, когда одних не кормят специально, а других откармливают для того, чтобы он более или менее выглядел нормально", - отметил представитель СБУ.
Он добавил, что на всех встречах переговорная группа подчеркивает врага, что украинские пленники, которых мы забираем, и российские военнопленные, которых Украина передает, существенно отличаются.
"Наши все очень худые. Единицы, которые плюс-минус в нормальном физическом состоянии. Их же военнопленные, которых мы отдаем на обмен, все действительно откормлены", - добавил Пастернак.
По его словам, есть определенный график питания, есть международные институции, МККК, ООН, которые постоянно проверяют места содержания, смотрят, чтобы Украина соблюдала международное гуманитарное право.
Напомним, Россия готовит новую информационную кампанию о военнопленных, пытаясь сформировать у западной аудитории представление о якобы гуманном отношении к украинцам.
Также страна-агрессорка начала медийную кампанию по дискредитации Украины. Представители РФ опубликовали списки пленных, которых Украина якобы "отказывается забирать".
Кроме того, сообщалось, что Россия формирует боевые подразделения из украинских военнопленных.