В РФ "откармливают" пленных перед обменом, чтобы скрыть реальные условия содержания

"Знают все, кто причастен к переговорам на обмен, что враг, зная, кого будет отдавать, это касается и гражданских, приводит (этих пленных - ред.) в нормальную форму процессом так называемого откорма", - сказал Пастернак.

По его словам, эта информация поступает от освобожденных украинских защитников и гражданских, которых вернули из плена.

"Это также один из элементов пыток - издевательство, когда одних не кормят специально, а других откармливают для того, чтобы он более или менее выглядел нормально", - отметил представитель СБУ.

Он добавил, что на всех встречах переговорная группа подчеркивает врага, что украинские пленники, которых мы забираем, и российские военнопленные, которых Украина передает, существенно отличаются.

"Наши все очень худые. Единицы, которые плюс-минус в нормальном физическом состоянии. Их же военнопленные, которых мы отдаем на обмен, все действительно откормлены", - добавил Пастернак.

По его словам, есть определенный график питания, есть международные институции, МККК, ООН, которые постоянно проверяют места содержания, смотрят, чтобы Украина соблюдала международное гуманитарное право.