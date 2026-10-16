РФ від ранку б'є по енергетиці України: де найскладніша ситуація

"З самого ранку та протягом дня росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах - атаки відбуваються хвилями із застосуванням безпілотників", - зазначили у відомстві.

Під ударом опинилися об'єкти у Києві, Київській, Харківській, Рівненській, Волинській та Одеській областях. Через пошкодження внаслідок атак почалися аварійні відключення світла.

"Традиційно - найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах. Там ворог не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, здійснюючи їх щодня та систематично", - додали в Міненерго.

У міністерстві також звернули увагу, що протягом дня енергетики відновили електропостачання для більш ніж 1 млн споживачів. Ремонтні роботи продовжуються там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Удари з енергетики

Нагадаємо, Росія наприкінці вересня відновила масовані удари по енергетичних об'єктах в Україні.

Зокрема, цього тижня під час масованого обстрілу росіяни вдарили відразу по всіх трьох ТЕЦ у Києві.