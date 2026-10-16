РФ від ранку б'є по енергетиці України: де найскладніша ситуація

Російські окупанти сьогодні, 16 жовтня, зранку завдають ударів по енергетичних об'єктах. Внаслідок атак були пошкодження у Києві та 5 областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.
"З самого ранку та протягом дня росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах - атаки відбуваються хвилями із застосуванням безпілотників", - зазначили у відомстві.
Під ударом опинилися об'єкти у Києві, Київській, Харківській, Рівненській, Волинській та Одеській областях. Через пошкодження внаслідок атак почалися аварійні відключення світла.
"Традиційно - найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах. Там ворог не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, здійснюючи їх щодня та систематично", - додали в Міненерго.
У міністерстві також звернули увагу, що протягом дня енергетики відновили електропостачання для більш ніж 1 млн споживачів. Ремонтні роботи продовжуються там, де це дозволяє ситуація з безпекою.
Нагадаємо, Росія наприкінці вересня відновила масовані удари по енергетичних об'єктах в Україні.
Зокрема, цього тижня під час масованого обстрілу росіяни вдарили відразу по всіх трьох ТЕЦ у Києві.
Це сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією.