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РФ від ранку б'є по енергетиці України: де найскладніша ситуація

17:17 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: РФ атакує енергетику України (Getty Images)

Російські окупанти сьогодні, 16 жовтня, зранку завдають ударів по енергетичних об'єктах. Внаслідок атак були пошкодження у Києві та 5 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України в Telegram.

"З самого ранку та протягом дня росіяни продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах - атаки відбуваються хвилями із застосуванням безпілотників", - зазначили у відомстві.

Під ударом опинилися об'єкти у Києві, Київській, Харківській, Рівненській, Волинській та Одеській областях. Через пошкодження внаслідок атак почалися аварійні відключення світла.

"Традиційно - найскладніша ситуація у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах. Там ворог не припиняє удари по енергетичній інфраструктурі, здійснюючи їх щодня та систематично", - додали в Міненерго.

У міністерстві також звернули увагу, що протягом дня енергетики відновили електропостачання для більш ніж 1 млн споживачів. Ремонтні роботи продовжуються там, де це дозволяє ситуація з безпекою.

Удари з енергетики

Нагадаємо, Росія наприкінці вересня відновила масовані удари по енергетичних об'єктах в Україні.

Зокрема, цього тижня під час масованого обстрілу росіяни вдарили відразу по всіх трьох ТЕЦ у Києві.

Це сталося через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією.

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Російська ФедераціяМіненергоЕлектроенергіяВійна в УкраїніВимкнення світла