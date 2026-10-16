РФ с утра бьет по энергетике Украины: где самая сложная ситуация

"С самого утра и в течение дня россияне продолжают наносить удары по энергетическим объектам - атаки происходят волнами с применением беспилотников", - отметили в ведомстве.

Под ударом оказались объекты в Киеве, Киевской, Харьковской, Ровенской, Волынской и Одесской областях. Из-за повреждений в результате атак начались аварийные отключений света.

"Традиционно - самая сложная ситуация в прифронтовых и приграничных с Россией регионах. Там враг не прекращает удары по энергетической инфраструктуре, совершая их ежедневно и систематически", - добавили в Минэнерго

В министерстве также обратили внимание, что в течение дня энергетики восстановили электроснабжение для более чем 1 млн потребителей. Ремонтные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Удары по энергетике

Напомним, Россия в конце сентября возобновила массированные удары по энергетическим объектам в Украине.

В частности, на этой неделе во время массированного обстрела россияне ударили сразу по всем трем ТЭЦ в Киеве.