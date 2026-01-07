РФ вербувала жителів ПАР для війни проти України через ігровий застосунок, - Bloomberg

Як повідомляє видання, двоє чоловіків віком близько 20 років покинули Південну Африку в липні 2024 року після спілкування в ігровому застосунку з рекрутером під ніком Dash.

Південноафриканцям запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга. Після базової підготовки один із солдатів загинув на фронті у Луганській області у жовтні 2024 року, а місцеперебування іншого наразі невідоме.

Південноафриканцям обіцяли можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту після служби.

За словами джерел видання, така вербувальна практика виникла на фоні великих втрат російської армії в Україні та нестачі особового складу.

Росія також вербувала громадян інших африканських країн, включно з Кенією, Камеруном та Буркіна-Фасо, проте жоден з цих випадків не використовував ігрові застосунки для комунікації.

Bloomberg зазначає, що вербування Росією викликало критику та юридичні наслідки. Війна за іноземну державу або її підтримка є незаконною в ПАР з 1998 року.

Наприкінці листопада було заарештовано жінку з державного радіо та чотирьох чоловіків за звинуваченням у вербуванні, їм висунуті звинувачення, а наступне слухання призначене на 10 лютого.