РФ вербувала жителів ПАР для війни проти України через ігровий застосунок, - Bloomberg

Росія використовувала популярний серед геймерів застосунок Discord для вербування жителів Південно-Африканської Республіки (ПАР) на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, двоє чоловіків віком близько 20 років покинули Південну Африку в липні 2024 року після спілкування в ігровому застосунку з рекрутером під ніком Dash.
Південноафриканцям запропонували підписати річний контракт у російській армії біля Санкт-Петербурга. Після базової підготовки один із солдатів загинув на фронті у Луганській області у жовтні 2024 року, а місцеперебування іншого наразі невідоме.
Південноафриканцям обіцяли можливість отримати російське громадянство та продовжити освіту після служби.
За словами джерел видання, така вербувальна практика виникла на фоні великих втрат російської армії в Україні та нестачі особового складу.
Росія також вербувала громадян інших африканських країн, включно з Кенією, Камеруном та Буркіна-Фасо, проте жоден з цих випадків не використовував ігрові застосунки для комунікації.
Bloomberg зазначає, що вербування Росією викликало критику та юридичні наслідки. Війна за іноземну державу або її підтримка є незаконною в ПАР з 1998 року.
Наприкінці листопада було заарештовано жінку з державного радіо та чотирьох чоловіків за звинуваченням у вербуванні, їм висунуті звинувачення, а наступне слухання призначене на 10 лютого.
Нагадаємо, нещодавно індійський уряд заявив про щонайменше 200 випадків вербування громадян Індії на війну в Україні російськими рекрутерами. Щонайменше 26 громадян Індії загинули на війні, семеро вважаються зниклими безвісти.
За даними Центру протидії дезінформації РНБО України, з 2022 року Росія завербувала іноземців зі 128 країн світу, використовуючи шахрайські вербувальні центри, приватні компанії та державні канали за допомогою своїх дипломатичних і культурних установ.
Найбільше за Росію воює найманців з Північної Кореї та Центральної Азії. Багато також різноманітних африканців.
МЗС України закликало країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські схеми, які заманюють молодь по всьому континенту на війну проти України.
Детальніше про те, як Росія вербує іноземців на війну в Україні - у матеріалі РБК-Україна.