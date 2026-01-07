RU

Война в Украине

РФ вербовала жителей ЮАР для войны против Украины через игровое приложение, - Bloomberg

Фото: Россия вербовала жителей ЮАР для войны против Украины через игровое приложение (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия использовала популярное среди геймеров приложение Discord для вербовки жителей Южно-Африканской Республики (ЮАР) на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, двое мужчин в возрасте около 20 лет покинули Южную Африку в июле 2024 года после общения в игровом приложении с рекрутером под ником Dash.

Южноафриканцам предложили подписать годовой контракт в российской армии возле Санкт-Петербурга. После базовой подготовки один из солдат погиб на фронте в Луганской области в октябре 2024 года, а местонахождение другого пока неизвестно.

Южноафриканцам обещали возможность получить российское гражданство и продолжить образование после службы.

По словам источников издания, такая вербовочная практика возникла на фоне больших потерь российской армии в Украине и нехватки личного состава.

Россия также вербовала граждан других африканских стран, включая Кению, Камерун и Буркина-Фасо, однако ни один из этих случаев не использовал игровые приложения для коммуникации.

Bloomberg отмечает, что вербовка Россией вызвала критику и юридические последствия. Война за иностранное государство или его поддержка является незаконной в ЮАР с 1998 года.

В конце ноября была арестована женщина с государственного радио и четырех мужчин по обвинению в вербовке, им предъявлены обвинения, а следующее слушание назначено на 10 февраля.

 

Россия вербует иностранцев на войну

Напомним, недавно индийское правительство заявило о по меньшей мере 200 случаях вербовки граждан Индии на войну в Украине российскими рекрутерами. По меньшей мере 26 граждан Индии погибли на войне, семеро считаются пропавшими без вести.

По данным Центра противодействия дезинформации СНБО Украины, с 2022 года Россия завербовала иностранцев из 128 стран мира, используя мошеннические вербовочные центры, частные компании и государственные каналы с помощью своих дипломатических и культурных учреждений.

Больше всего за Россию воюет наемников из Северной Кореи и Центральной Азии. Много также разнообразных африканцев.

МИД Украины призвал страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские схемы, которые заманивают молодежь по всему континенту на войну против Украины.

Подробнее о том, как Россия вербует иностранцев на войну в Украине - в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияВойна в Украине