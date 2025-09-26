UA

РФ вербує підлітків у Нідерландах для шпигунства, двох вже затримано, - ЗМІ

Фото ілюстративне: у Нідерландах затримали двох підлітків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Нідерландах поліція затримала двох 17-річних хлопців, їх підозрюють у зборі інформації у Гаазі на замовлення проросійського хакера, який завербував їх через Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на De Telegraaf.

За версією прокуратури, один із підлітків у серпні пройшов маршрутом повз Європол, Євроюст та посольство Канади із пристроєм, що дозволяє виявляти мережі та навіть перехоплювати дані. 

Слідчі вважають, що підлітки могли діяти на користь російської розвідки, а контакти з ними встановлювалися через Telegram.

Арешти відбулися після наведення нідерландської служби розвідки та безпеки. Це перший випадок у країні, коли до шпигунської діяльності підозрюють залучення неповнолітніх.

Один із хлопців залишається під вартою ще на 14 днів, іншого відправили під домашній арешт із електронним браслетом.

У прокуратурі підтвердили факт затримання, але відмовилися від деталей через вік підозрюваних і важливість розслідування. 

У Нідерландах з травня діє суворіший закон проти втручання іноземних держав, який передбачає до 8 років ув’язнення.

Фахівці називають цей випадок "унікальним" для країни та попереджають, що Росія активно використовує "одноразових агентів", яких вербують анонімно через соцмережі. 

Тим часом батьки одного з підозрюваних заявили, що були шоковані арештом і не підозрювали, що їхній син може бути втягнутий у шпигунську діяльність.

Шпигуни РФ у Європі

Нагадаємо, раніше Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України.

Також відомо, що у Великій Британії розкрили кремлівську шпигунську операцію, метою якої був відомий журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Детальніше про те, як Кремль розширив мережу агентів після початку війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

