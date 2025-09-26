RU

РФ вербует подростков в Нидерландах для шпионажа, двое уже задержаны, - СМИ

Фото иллюстративное: в Нидерландах задержали двух подростков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Нидерландах полиция задержала двух 17-летних парней, их подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера, который завербовал их через Telegram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Telegraaf.

По версии прокуратуры, один из подростков в августе прошел по маршруту мимо Европола, Евроюста и посольства Канады с устройством, позволяющим обнаруживать сети и даже перехватывать данные.

Следователи считают, что подростки могли действовать в пользу российской разведки, а контакты с ними устанавливались через Telegram.

Аресты произошли после наведения нидерландской службы разведки и безопасности. Это первый случай в стране, когда к шпионской деятельности подозревают привлечение несовершеннолетних.

Один из парней остается под стражей еще на 14 дней, другого отправили под домашний арест с электронным браслетом.

В прокуратуре подтвердили факт задержания, но отказались от деталей из-за возраста подозреваемых и важности расследования.

В Нидерландах с мая действует более строгий закон против вмешательства иностранных государств, который предусматривает до 8 лет заключения.

Специалисты называют этот случай "уникальным" для страны и предупреждают, что Россия активно использует "одноразовых агентов", которых вербуют анонимно через соцсети.

Между тем родители одного из подозреваемых заявили, что были шокированы арестом и не подозревали, что их сын может быть втянут в шпионскую деятельность.

 

Шпионы РФ в Европе

Напомним, ранее Австрия раскрыла российскую шпионскую сеть по дискредитации Украины.

Также известно, что в Великобритании раскрыли кремлевскую шпионскую операцию, целью которой был известный журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Подробнее о том, как Кремль расширил сеть агентов после начала войны - читайте в материале РБК-Украина.

