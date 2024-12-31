РФ вдень завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району: в ОВА назвали наслідки

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару з боку російських окупантів по Білгород-Дністровському району Одеської області була пошкоджена будівля аграрної компанії. Через ворожий обстріл є постраждалий.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

За його словами, через обстріл було пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.

"Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні, наші лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - передав глава ОВА.

Керівник адміністрації додав, що правоохоронці задокументували черговий злочин російських загарбників проти цивільного населення Одеської області.

Обстріли Одеси та області

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгення в Україну війська РФ регулярно вдаються до обстрілів Одеси та області. Для атак ворог застосовує безпілотні літальні апарати (БпЛА), балістичні ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) й не тільки.

Раніше повідомлялося, що під ранок 31 грудня терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Вибухи чули у Києві, а також Шостці Сумської області. Пізніше стало відомо, що в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.