ua en ru
Ср, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

РФ вдень завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району: в ОВА назвали наслідки

Вівторок 31 грудня 2024 23:42
UA EN RU
РФ вдень завдала ракетного удару по Білгород-Дністровському району: в ОВА назвали наслідки Ілюстративне фото: названі наслідки атаки РФ на Одеську область 31 грудня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару з боку російських окупантів по Білгород-Дністровському району Одеської області була пошкоджена будівля аграрної компанії. Через ворожий обстріл є постраждалий.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

За його словами, через обстріл було пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.

"Постраждав 29-річний чоловік. Наразі поранений у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні, наші лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - передав глава ОВА.

Керівник адміністрації додав, що правоохоронці задокументували черговий злочин російських загарбників проти цивільного населення Одеської області.

Обстріли Одеси та області

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгення в Україну війська РФ регулярно вдаються до обстрілів Одеси та області. Для атак ворог застосовує безпілотні літальні апарати (БпЛА), балістичні ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) й не тільки.

Раніше повідомлялося, що під ранок 31 грудня терористи вдались до чергового масованого обстрілу України. Вибухи чули у Києві, а також Шостці Сумської області. Пізніше стало відомо, що в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Белгород-Днестровский Ракетний удар
NEWS
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
Росія запустила ракети по Україні напередодні Нового року: що відомо про наслідки
DAILY
Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Любомир Мисів: Рівень довіри до ЗСУ не падає, а до мобілізації ставлення неоднозначне