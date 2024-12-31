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РФ днем нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому району: в ОГА назвали последствия

Вторник 31 декабря 2024 23:42
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РФ днем нанесла ракетный удар по Белгород-Днестровскому району: в ОГА назвали последствия Иллюстративное фото: названы последствия атаки РФ на Одесскую область 31 декабря (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Вследствие сегодняшнего ракетного удара со стороны российских оккупантов по Белгород-Днестровскому району Одесской области было повреждено здание аграрной компании. Из-за вражеского обстрела есть пострадавший.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

По его словам, из-за обстрела было повреждено административное здание агрофирмы.

"Пострадал 29-летний мужчина. Сейчас раненый в состоянии средней степени тяжести в больнице, наши врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - передал глава ОГА.

Руководитель администрации добавил, что правоохранители задокументировали очередное преступление российских захватчиков против гражданского населения Одесской области.

Обстрелы Одессы и области

Отметим, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ регулярно прибегают к обстрелам Одессы и области. Для атак враг применяет беспилотные летательные аппараты (БпЛА), баллистические ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и не только.

Ранее сообщалось, что под утро 31 декабря террористы прибегли к очередному массированному обстрелу Украины. Взрывы слышали в Киеве, а также Шостке Сумской области. Позже стало известно, что в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Одесса Белгород-Днестровский Ракетный удар
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