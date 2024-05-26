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В Україні оголошено масштабну тривогу, фіксують пуск ракет стратегічною авіацією РФ

Неділя 26 травня 2024 02:57
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В Україні оголошено масштабну тривогу, фіксують пуск ракет стратегічною авіацією РФ Фото: у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

В багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через пуск ракет стратегічними бомбардувальниками РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Київська, Чернігівська, Сумська області - ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Мапа повітряних тривог станом на зараз виглядає так:

В Україні оголошено масштабну тривогу, фіксують пуск ракет стратегічною авіацією РФ

Масштабний обстріл України

В ніч на неділю, 26 травня, близько 2:30 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про імовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3, які раніше вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Ввечері у суботу, 25 травня, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів типу "Шахед".

Вдень у суботу агресор вдарив керованими авіабомбами по супермаркету "Епіцентр" у Харкові. Внаслідок атаки на місці виникла масштабна пожежа, багато поранених і є загиблі.

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