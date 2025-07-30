РФ вдарила по житловому будинку у Костянтинівці: є загиблий і поранені

Обстріли Костянтинівки

Вдень 9 липня армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Перед тим російська реактивна система залпового вогню "Смерч" атакувала Костянтинівку. Внаслідок удару загинула людина.

Також російські окупанти обстріляли Костянтинівку, 26 червня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення аптеки, є постраждалі серед цивільних.

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