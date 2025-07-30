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РФ вдарила по житловому будинку у Костянтинівці: є загиблий і поранені

Фото: РФ атакувала Костянтинівку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу житлової забудови у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та легковий автомобіль.

Унаслідок обстрілу виникли масштабні загоряння: палав житловий будинок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники ліквідували пожежі.

 
Фото: РФ атакувала Костянтинівку (t.me/dsns_telegram)

Також під удар потрапили Слов’янськ, Краматорськ та село Лозове. У цих населених пунктах також спалахнули пожежі, які вдалося загасити.

ДСНС повідомляє, що загалом минулої доби в області зафіксовано 38 обстрілів.

Підрозділи Служби порятунку продовжують ліквідовувати наслідки атак.

Обстріли Костянтинівки

Вдень 9 липня армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.

Перед тим російська реактивна система залпового вогню "Смерч" атакувала Костянтинівку. Внаслідок удару загинула людина.

Також російські окупанти обстріляли Костянтинівку, 26 червня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення аптеки, є постраждалі серед цивільних.

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