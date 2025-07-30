РФ ударила по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела жилой застройки в Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль.
В результате обстрела возникли масштабные возгорания: горел жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники ликвидировали пожары.
Также под удар попали Славянск, Краматорск и село Лозовое. В этих населенных пунктах также вспыхнули пожары, которые удалось потушить.
ГСЧС сообщает, что всего за прошедшие сутки в области зафиксировано 38 обстрелов.
Подразделения Службы спасения продолжают ликвидировать последствия атак.
Днем 9 июля армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.
Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб человек.
Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.
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