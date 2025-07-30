RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ ударила по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые

Фото: РФ атаковала Константиновку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела жилой застройки в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль.

В результате обстрела возникли масштабные возгорания: горел жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники ликвидировали пожары.

 
Фото: РФ атаковала Константиновку (t.me/dsns_telegram)

Также под удар попали Славянск, Краматорск и село Лозовое. В этих населенных пунктах также вспыхнули пожары, которые удалось потушить.

ГСЧС сообщает, что всего за прошедшие сутки в области зафиксировано 38 обстрелов.

Подразделения Службы спасения продолжают ликвидировать последствия атак.

Обстрелы Константиновки

Днем 9 июля армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб человек.

Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация