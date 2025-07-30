РФ вдарила по житловому будинку у Костянтинівці: є загиблий і поранені
Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу житлової забудови у Костянтинівці на Донеччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
За даними рятувальників, пошкоджено вісім багатоповерхівок, шість приватних будинків та легковий автомобіль.
Унаслідок обстрілу виникли масштабні загоряння: палав житловий будинок, гараж і господарча споруда. Надзвичайники ліквідували пожежі.
Також під удар потрапили Слов’янськ, Краматорськ та село Лозове. У цих населених пунктах також спалахнули пожежі, які вдалося загасити.
ДСНС повідомляє, що загалом минулої доби в області зафіксовано 38 обстрілів.
Підрозділи Служби порятунку продовжують ліквідовувати наслідки атак.
Обстріли Костянтинівки
Вдень 9 липня армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці. Внаслідок обстрілу загинули три людини, ще одна - поранена.
Перед тим російська реактивна система залпового вогню "Смерч" атакувала Костянтинівку. Внаслідок удару загинула людина.
Також російські окупанти обстріляли Костянтинівку, 26 червня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приміщення аптеки, є постраждалі серед цивільних.
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