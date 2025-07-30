РФ ударила по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела жилой застройки в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль.

В результате обстрела возникли масштабные возгорания: горел жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники ликвидировали пожары.

Фото: РФ атаковала Константиновку (t.me/dsns_telegram)

Также под удар попали Славянск, Краматорск и село Лозовое. В этих населенных пунктах также вспыхнули пожары, которые удалось потушить.

ГСЧС сообщает, что всего за прошедшие сутки в области зафиксировано 38 обстрелов.

Подразделения Службы спасения продолжают ликвидировать последствия атак.