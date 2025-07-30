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РФ ударила по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые

Среда 30 июля 2025 11:46
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РФ ударила по жилому дому в Константиновке: есть погибший и раненые Фото: РФ атаковала Константиновку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела жилой застройки в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным спасателей, повреждены восемь многоэтажек, шесть частных домов и легковой автомобиль.

В результате обстрела возникли масштабные возгорания: горел жилой дом, гараж и хозяйственная постройка. Чрезвычайники ликвидировали пожары.

Фото: РФ атаковала Константиновку (t.me/dsns_telegram)

Также под удар попали Славянск, Краматорск и село Лозовое. В этих населенных пунктах также вспыхнули пожары, которые удалось потушить.

ГСЧС сообщает, что всего за прошедшие сутки в области зафиксировано 38 обстрелов.

Подразделения Службы спасения продолжают ликвидировать последствия атак.

Обстрелы Константиновки

Днем 9 июля армия РФ нанесла авиаудар по Константиновке. В результате обстрела погибли три человека, еще один - ранен.

Перед тем российская реактивная система залпового огня "Смерч" атаковала Константиновку. В результате удара погиб человек.

Также российские оккупанты обстреляли Константиновку, 26 июня. В результате обстрела было повреждено помещение аптеки, есть пострадавшие среди гражданских.

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