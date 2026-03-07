РФ вдарила по Запоріжжю: поранено немовля, медики терміново везуть його до лікарні

Обстріл України 7 березня

Загалом вночі 7 березня РФ обстріляля Київ, Харків, Одесу та низку інших міст - ворог також дістав і західні регіони, в Чернівецькій ОГА також писали про атаку та роботу протиповітряної оборони, а пабліки сповіщали про вибухи.

Щодо наслідікв, дісталось чимало Харкову - там троє дітей отримали поранення та гостру реакцію на стрес, одна людина загинула, а ще понад десяток осіб постраждали. Повідомлялось про влучання в багатоповерхівку та удари дронів в кількох районах міста.

Загалом ворог 7 березня вночі запустив на Україну різні види озброєння. Окрім дронів та балістики ми писали і про загрозу крилатих ракет. Більше про це читайте в матерілі РБК-Україна.