Война в Украине

РФ ударила по Запорожью: ранен младенец, медики срочно везут его в больницу

04:54 07.03.2026 Сб
2 мин
На Запорожье ночью летели разные виды вооружения - крылатые и баллистические ракеты, КАБы, а также "Шахеды" и "Герани"
aimg Маловичко Юлия
Фото: работники ГСЧС (Государственная служба спасения)

РФ атаковала Запорожье ночью 7 марта. В результате обстрела ранения получил младенец, которого медики срочно повезли в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Читайте также: Удар по Запорожью: разбитые дома и пятеро раненых, среди них - ребенок

"Из-за вражеского обстрела Запорожья ранен младенец. Сейчас медики доставляют ребенка в больницу", - написал начальник ОВА.

С вечера Федоров сообщал неоднократно об угрозе в Запорожской области баллистики и крылатых ракет, ударных дронов и КАБов.

Сообщалось о взрывах и работе ПВО.

Еще глава военной администрации написал около пяти утра, что предварительно - в 30-ти квартирах повреждены окна.

Обстрел Украины 7 марта

Всего ночью 7 марта РФ обстреляла Киев, Харьков, Одессу и ряд других городов - враг также достал и западные регионы, в Черновицкой ОГА также писали об атаке и работе противовоздушной обороны, а паблики сообщали о взрывах.

Что касается последствий, досталось немало Харькову - там трое детей получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек погиб, а еще более десятка человек пострадали. Сообщалось о попадании в многоэтажку и удары дронов в нескольких районах города.

В общем враг 7 марта ночью запустил на Украину различные виды вооружения. Кроме дронов и баллистики мы писали и об угрозе крылатых ракет. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.

Больше по теме:
ЗапорожьеВойна в УкраинеАтака дронов