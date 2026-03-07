РФ ударила по Запорожью: ранен младенец, медики срочно везут его в больницу

РФ атаковала Запорожье ночью 7 марта. В результате обстрела ранения получил младенец, которого медики срочно повезли в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.
"Из-за вражеского обстрела Запорожья ранен младенец. Сейчас медики доставляют ребенка в больницу", - написал начальник ОВА.
С вечера Федоров сообщал неоднократно об угрозе в Запорожской области баллистики и крылатых ракет, ударных дронов и КАБов.
Сообщалось о взрывах и работе ПВО.
Еще глава военной администрации написал около пяти утра, что предварительно - в 30-ти квартирах повреждены окна.
Всего ночью 7 марта РФ обстреляла Киев, Харьков, Одессу и ряд других городов - враг также достал и западные регионы, в Черновицкой ОГА также писали об атаке и работе противовоздушной обороны, а паблики сообщали о взрывах.
Что касается последствий, досталось немало Харькову - там трое детей получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек погиб, а еще более десятка человек пострадали. Сообщалось о попадании в многоэтажку и удары дронов в нескольких районах города.
В общем враг 7 марта ночью запустил на Украину различные виды вооружения. Кроме дронов и баллистики мы писали и об угрозе крылатых ракет. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.