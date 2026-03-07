РФ ударила по Запорожью: ранен младенец, медики срочно везут его в больницу

Обстрел Украины 7 марта

Всего ночью 7 марта РФ обстреляла Киев, Харьков, Одессу и ряд других городов - враг также достал и западные регионы, в Черновицкой ОГА также писали об атаке и работе противовоздушной обороны, а паблики сообщали о взрывах.

Что касается последствий, досталось немало Харькову - там трое детей получили ранения и острую реакцию на стресс, один человек погиб, а еще более десятка человек пострадали. Сообщалось о попадании в многоэтажку и удары дронов в нескольких районах города.

В общем враг 7 марта ночью запустил на Украину различные виды вооружения. Кроме дронов и баллистики мы писали и об угрозе крылатых ракет. Больше об этом читайте в материале РБК-Украина.