ua en ru
Сб, 07 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія вдруге за ніч запустила по Україні "Калібри": де загроза ударів

04:18 07.03.2026 Сб
2 хв
Другий залп повторював рух першого
aimg Едуард Ткач
Росія вдруге за ніч запустила по Україні "Калібри": де загроза ударів Фото ілюстративне: пуск ракети (скриншот з відео)

Росія в ніч на 7 березня вже вдруге запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Наразі ворожі цілі вже у повітряному просторі нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Горіли ТЦ, зруйновані будинки і десятки постраждалих: все про атаку РФ на Київ, Харків та регіони

Зауважимо, що перший пуск "Калібрів" був близько другої ночі, після чого ворожі ракети летіли у напрямку західних областей. Зокрема, під ударом була Чернівецька область. Офіційно деталі наслідків невідомі, але моніторингові канали припускали, що ціллю може бути Дністровська ГЕС.

Вже о 03:30 пабліки написали про другий пуск залпу "Калібрів", і вже приблизно через 20 хвилин Повітряні сили ЗСУ зафіксували їх над Україною. Ракети залітали через Херсонську область і попередньо, тримали той самий курс, як і минулого разу.

На скриншоті можна подивитися, що фіксація другого залпу була у Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях курсом на Вінницьку.

Росія вдруге за ніч запустила по Україні &quot;Калібри&quot;: де загроза ударів

Де оголосили тривогу

Станом на 04:18 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі досі фактично по всій Україні.

Росія вдруге за ніч запустила по Україні &quot;Калібри&quot;: де загроза ударів

Обстріл України

Нагадаємо, що в ніч на 7 березня росіяни знову вирішили здійснити комбінований удар по Україні. За останні години окупанти запустили по нашій країні дрони, кілька разів балістику і двічі крилаті ракети.

Зокрема, Київ щонайменше тричі піддавався ударам балістики, періодично були дрони. У Харкові ракета влучила прямо в будинок, через що частина будівлі зруйнована, і було кілька прильотів безпілотників. Одеса тим часом неодноразово піддавалася дроновій атаці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Ракети
Новини
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Скандал з Угорщиною: навіщо Орбану захоплення інкасаторів і чи буде дефіцит валюти в Україні
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС