Російські дрони за добу сім разів ударили по залізниці: рух між Дніпром і Запоріжжям обмежено

"Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах", - зазначила Свириденко, назвавши атаки на залізницю свідомим терором.

За її словами, протягом останніх 24 годин ворог здійснив 7 ударів дронами по залізничних об’єктах, зокрема на станції Синельникове.

Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі та адміністративні будівлі. На щастя, постраждалих немає.

Через загрозу безпеки "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух між Дніпром і Запоріжжям.

"Сьогодні всі поїзди із Запоріжжя відправляються з Дніпра, пасажирів вечірніх рейсів довозять автобусами", - уточнила прем'єрка.

Понад добу під ударами

За інформаціїєю "УЗ", вже понад добу російські дрони атакують залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині. Через пошкодження Укрзалізниця тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Запоріжжя, організувавши пересадку пасажирів у Дніпрі.

Повітряна тривога в регіоні триває вже 16 годин. Внаслідок атак пошкоджено рухомий склад, колії, електромережу та службові будівлі, постраждалих немає.

Обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям зберігаються. Усі поїзди, що мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра, а пасажирів вечірніх рейсів доставляють автобусами Запорізької ОВА. Через пересадки можливі затримки.

Зокрема, поїзд №731 Дніпро - Київ вирушив із затримкою 48 хвилин і вже надолужує графік. Актуальний час прибуття пасажирам повідомляють поїзні бригади після відправлення.

В "Укрзалізниці" просять стежити за оголошеннями на вокзалах, інформацією від поїздних бригад та пуш-сповіщеннями в застосунку.