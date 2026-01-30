RU

Поезда в Днепр ограничивают движение из-за обстрелов: что надо знать пассажирам

Фото: "УЗ" ограничивает движение поездов на Днепропетровщине из-за ударов РФ (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Российские дроны за последние сутки нанесли семь ударов по объектам железной дороги в Украине. Из-за атак движение поездов между Днепром и Запорожьем временно ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Юлии Свириденко и публикацию в Telegram "Укрзализныци".

"Россия целенаправленно бьет по нашим логистическим путям", - отметила Свириденко, назвав атаки на железную дорогу сознательным террором.

По ее словам, в течение последних 24 часов враг совершил 7 ударов дронами по железнодорожным объектам, в частности на станции Синельниково.

Повреждены вагоны электропоездов во время отстоя, грузовые вагоны, локомотивы, пути, электросети и административные здания. К счастью, пострадавших нет.

Из-за угрозы безопасности "Укрзализныця" временно ограничила движение между Днепром и Запорожьем.

"Сегодня все поезда из Запорожья отправляются из Днепра, пассажиров вечерних рейсов довозят автобусами", - уточнила премьер.

Более суток под ударами

По информации "УЗ", уже более суток российские дроны атакуют железнодорожную инфраструктуру станции Синельниково на Днепропетровщине. Из-за повреждений Укрзализныця временно ограничила движение поездов в направлении Запорожья, организовав пересадку пассажиров в Днепре.

Воздушная тревога в регионе продолжается уже 16 часов. В результате атак поврежден подвижной состав, пути, электросеть и служебные здания, пострадавших нет.

Ограничения движения между Днепром и Запорожьем сохраняются. Все поезда, которые должны были отправляться из Запорожья, отправляются из Днепра, а пассажиров вечерних рейсов доставляют автобусами Запорожской ОГА. Из-за пересадок возможны задержки.

В частности, поезд №731 Днепр - Киев отправился с задержкой 48 минут и уже наверстывает график. Актуальное время прибытия пассажирам сообщают поездные бригады после отправления.

В "Укрзализныце" просят следить за объявлениями на вокзалах, информацией от поездных бригад и пуш-оповещениями в приложении.

 

РФ атакует железную дорогу

Ранее Россия уже неоднократно наносила системные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Сначала под прицелом оказались северные регионы - Черниговская и Сумская области, где российские войска целенаправленно терроризировали работников железной дороги.

Уже 11 января, в результате ночных обстрелов РФ снова пострадала железнодорожная инфраструктура. Ранения получили работники "Укрзализныци", а десятки поездов были вынуждены курсировать с задержками и по измененным маршрутам.

Также, в результате атаки российских дронов на пассажирский поезд в Харьковской области погибли шесть человек. Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Параллельно "Укрзализныця" сообщила об отмене части поездов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения на Харьковщине. Пассажиров призывают следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.

