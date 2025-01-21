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Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області

Вівторок 21 січня 2025 08:31
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Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області Ілюстративне фото: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені й пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як пише "Укрзалізниця", внаслідок атаки:

  • поранення отримали двоє залізничників. Одного з них було госпіталізовано;
  • пошкоджено будівлі й рухомий склад.

Обстріли України

Росія під час повномасштабної війни систематично обстрілює територію України, використовуючи ракети, дрони, артилерію та авіацію. Метою атак часто стають критична інфраструктура, житлові райони, енергетичні об’єкти, а також військові об’єкти. Також ворог застосовує іранські дрони-камікадзе, які атакують об'єкти цивільної інфраструктури.

Ввечері, 20 січня, терористи вкотре вдались до нічної атаки - росіяни запустили безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed з декількох напрямків.

Зокрема в ніч на 20 січня Росія атакувала Україну більше ніж 140 одиницями дронів. Тоді ж протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 93 з них.

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