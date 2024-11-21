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РФ вдарила по Україні новою міжконтинентальною балістичною ракетою, тривають експертизи, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) застосувала сьогодні, 21 листопада, проти України міжконтинентальну балістичну ракету. Наразі тривають експертизи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться", - заявив президент. 

За словами президента, наразі ворог продовжує шукати ракети по усьому світу, щоб застосовувати їх проти України. Сьогодні ж ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету. 

"Всі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.) використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - додає він. 

Обстріли України 

Уранці, 21 листопада, в період з 05:00 по 07:00 Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів

  • із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету; 
  • із Тамбовської області - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 
  • Волгоградської області - сім крилатих ракет Х-101. 

 Під час протиповітряного бою було знищено шість ракет Х-101.

 Тим часом у Дніпрі внаслідок обстрілу були пошкоджені промисловий об'єкт, а також центр реабілітації осіб з інвалідністю. 

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