РФ вдарила по Україні новою міжконтинентальною балістичною ракетою, тривають експертизи, - Зеленський

"21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції, вшановує те, які українці насправді. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться", - заявив президент.

За словами президента, наразі ворог продовжує шукати ракети по усьому світу, щоб застосовувати їх проти України. Сьогодні ж ворог вперше застосував міжконтинентальну балістичну ракету.

"Всі характеристики - швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін (Володимир Путін, диктатор, - ред.) використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною", - додає він.

Обстріли України

Уранці, 21 листопада, в період з 05:00 по 07:00 Росія атакувала Дніпро ракетами різних типів:

із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету;

із Тамбовської області - аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

Волгоградської області - сім крилатих ракет Х-101.

Під час протиповітряного бою було знищено шість ракет Х-101.

Тим часом у Дніпрі внаслідок обстрілу були пошкоджені промисловий об'єкт, а також центр реабілітації осіб з інвалідністю.