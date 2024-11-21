РФ ударила по Украине новой межконтинентальной баллистической ракетой, продолжаются экспертизы, - Зеленский

"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится", - заявил президент.

По словам президента, сейчас враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.

"Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин (Владимир Путин, диктатор, - ред.) использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - добавляет он.

Обстрелы Украины

Утром, 21 ноября, в период с 05:00 по 07:00 Россия атаковала Днепр ракетами разных типов:

из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета;

из Тамбовской области - аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал»;

Волгоградской области - семь крылатых ракет Х-101.

В ходе противовоздушного боя было уничтожено шесть ракет Х-101.

Тем временем в Днепре в результате обстрела были повреждены промышленный объект, а также центр реабилитации лиц с инвалидностью.