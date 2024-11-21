РФ ударила по Украине новой межконтинентальной баллистической ракетой, продолжаются экспертизы, - Зеленский

Российская Федерация (РФ) применила сегодня, 21 ноября, против Украины межконтинентальную баллистическую ракету. Сейчас продолжаются экспертизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"21 ноября Украина отмечает День Достоинства и Свободы - вспоминает две украинские революции, чтит то, какие украинцы на самом деле. Сегодня же наш сумасшедший сосед в очередной раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится", - заявил президент.
По словам президента, сейчас враг продолжает искать ракеты по всему миру, чтобы применять их против Украины. Сегодня же враг впервые применил межконтинентальную баллистическую ракету.
"Все характеристики - скорость, высота - межконтинентальной баллистической. Сейчас продолжаются экспертизы. Очевидно, что Путин (Владимир Путин, диктатор, - ред.) использует Украину как полигон. Очевидно, что Путин боится, когда рядом с ним просто есть нормальная жизнь. Когда люди просто имеют достоинство. Когда страна просто хочет быть и имеет право быть независимой", - добавляет он.
Утром, 21 ноября, в период с 05:00 по 07:00 Россия атаковала Днепр ракетами разных типов:
В ходе противовоздушного боя было уничтожено шесть ракет Х-101.
Тем временем в Днепре в результате обстрела были повреждены промышленный объект, а также центр реабилитации лиц с инвалидностью.
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