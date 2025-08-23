РФ вдарила по Україні десятками дронів: у семи локаціях влучання

Удар по Конотопу

В ніч на 23 серпня окупанти масовано атакували дронами місто Конотоп у Сумській області. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

За словами мера Конотопа, зафіксовано три "прильоти", обійшлося без жертв і постраждалих.

"Росіяни били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений. Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів", - попередив міський голова.