РФ ударила по Украине десятками дронов: в семи локациях попадания

Удар по Конотопу

В ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали дронами город Конотоп в Сумской области. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.

По словам мэра Конотопа, зафиксировано три "прилета", обошлось без жертв и пострадавших.

"Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен. Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов", - предупредил городской глава.