РФ ударила по Украине десятками дронов: в семи локациях попадания

Россия в ночь на 23 августа выпустила по Украине 49 дронов различных типов. Большинство беспилотников сбили, однако есть и попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью оккупанты выпустили 49 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с четырех направлений - Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 36 дронов на севере, востоке и в центре страны.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 13 БпЛА в семи локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.
В ночь на 23 августа оккупанты массированно атаковали дронами город Конотоп в Сумской области. В городе раздавались взрывы, работала ПВО.
По словам мэра Конотопа, зафиксировано три "прилета", обошлось без жертв и пострадавших.
"Россияне били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен. Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов", - предупредил городской глава.