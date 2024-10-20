РФ вдарила по Україні балістикою та майже 50 дронами. Скільки збила ППО

Атака РФ по Україні

Після 23:00 окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Після 2:00 тривогу через безпілотники оголошували і в Києві.

У столиці працювала ППО. Зокрема, ППО було збито близько десяти ударних безпілотників на підступах до Києва, які російські загарбники застосували для атаки цієї ночі.

Крім того, росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Наразі відомо про 17 постраждалих. Ударами балістики пошкоджено готель, житлові будинки, магазин, навчальний заклад.

Також російські окупанти завдали авіаційно-бомбового удару по Харкову. Загарбники вдарили по Новобаварському району Харкова КАБом.

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