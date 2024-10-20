РФ вдарила по Україні балістикою та майже 50 дронами. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч на 20 жовтня атакувала Україну балістикою та 49 дронами. ППО збила більше половини російських безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 20 жовтня противник атакував Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу з Єйська та Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Крім того, 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття чи падіння БПЛА уточнюється та оновлюється.
Після 23:00 окупанти запустили по Україні дрони-камікадзе. Після 2:00 тривогу через безпілотники оголошували і в Києві.
У столиці працювала ППО. Зокрема, ППО було збито близько десяти ударних безпілотників на підступах до Києва, які російські загарбники застосували для атаки цієї ночі.
Крім того, росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Наразі відомо про 17 постраждалих. Ударами балістики пошкоджено готель, житлові будинки, магазин, навчальний заклад.
Також російські окупанти завдали авіаційно-бомбового удару по Харкову. Загарбники вдарили по Новобаварському району Харкова КАБом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.