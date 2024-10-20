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Ворог завдав ударів по Харкову КАБ

Харків, Неділя 20 жовтня 2024 00:17
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Ворог завдав ударів по Харкову КАБ Фото: у Харкові пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали авіаційних бомбових ударів по Харкову близько опівночі, 20 жовтня. Наразі екстрені служби обстежують місця влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

За словами мера міста, у Харкові було чутно вибух, й "профільні служби також виїхали на обстеження місця прильоту КАБа".

Зазначимо, о 23.47 у поліції Харківської області писали в мережі про фіксацію руху керованих авіаційних бомб (КАБ) на Харків. Також у правоохоронних органах закликали дотримуватися правил щодо інформ-тиші.

Ворог завдав ударів по Харкову КАБ

Додамо, що харківські ЗМІ та Telegram-канали писали про вибух, який було чути в районі міста Харків, близько, майже о 00.00 рівно.

Оновлено о 00.30

Пізніше мер Харкова Терехов розповів, що за попередньою інформацією, постраждала "низка приватних будинків у Новобаварському районі".

"Про постраждалих інформація не надходила", - додав він.

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Харків Вибух Авіаудари
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