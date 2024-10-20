РФ ударила по Украине баллистикой и почти 50 дронами. Сколько сбила ПВО

Атака РФ по Украине

После 23:00 оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. После 2:00 тревогу из-за беспилотников объявляли и в Киеве.

В столице работала ПВО. В частности, ПВО были сбиты около десяти ударных беспилотников на подступах к Киеву, которые российские захватчики применили для атаки этой ночью.

Кроме того, россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. На данный момент известно о 17 пострадавших. Ударами баллистикой повреждены отель, жилые дома, магазин, учебное заведение.

Также российские оккупанты нанесли авиационно-бомбовый удар по Харькову. Захватчики ударили по Новобаварскому району Харькова КАБом.

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