РФ вдарила по Україні балістикою та майже 50 дронами. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч на 20 жовтня атакувала Україну балістикою та 49 дронами. ППО збила більше половини російських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 20 жовтня противник атакував Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу з Єйська та Приморсько-Ахтарська", - йдеться у повідомленні.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Крім того, 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття чи падіння БПЛА уточнюється та оновлюється.