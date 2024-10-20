РФ ударила по Украине баллистикой и почти 50 дронами. Сколько сбила ПВО

Российские войска в ночь на 20 октября атаковали Украину баллистикой и 49 дронами. ПВО сбила больше половины российских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 20 октября противник атаковал Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска", - говорится в сообщении.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено избиение 31 вражеского БПЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, 13 российских беспилотников локационно утрачены, информация по сбитию или падению БПЛА уточняется и обновляется.