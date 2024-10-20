РФ ударила по Украине баллистикой и почти 50 дронами. Сколько сбила ПВО
Российские войска в ночь на 20 октября атаковали Украину баллистикой и 49 дронами. ПВО сбила больше половины российских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 20 октября противник атаковал Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска", - говорится в сообщении.
Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено избиение 31 вражеского БПЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме того, 13 российских беспилотников локационно утрачены, информация по сбитию или падению БПЛА уточняется и обновляется.
Атака РФ по Украине
После 23:00 оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе. После 2:00 тревогу из-за беспилотников объявляли и в Киеве.
В столице работала ПВО. В частности, ПВО были сбиты около десяти ударных беспилотников на подступах к Киеву, которые российские захватчики применили для атаки этой ночью.
Кроме того, россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. На данный момент известно о 17 пострадавших. Ударами баллистикой повреждены отель, жилые дома, магазин, учебное заведение.
Также российские оккупанты нанесли авиационно-бомбовый удар по Харькову. Захватчики ударили по Новобаварскому району Харькова КАБом.
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