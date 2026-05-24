РФ вдарила по школі у Києві: вхід в укриття з людьми засипало

Під час масованого нічного удару по Києву Росія влучила одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття з людьми всередині, в іншій сталася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.
Мер Київської міської ради Віталій Кличко повідомив про влучання поблизу однієї зі шкіл у Шевченківському районі. На момент удару всередині шкільного укриття перебували люди.
"Вхід в укриття засипало", - написав він.
Рятувальники вже вирушили на місце. Кількість людей у приміщенні та їхній стан наразі уточнюються.
Незабаром Кличко повідомив про ще один удар - знову по школі в тому ж районі. Там на другому поверсі виникла пожежа.
Подробиці цього влучання також з'ясовуються.
Загалом унаслідок нічної атаки в столиці постраждали десятеро осіб.
Нагадаємо, вночі 24 травня Росія завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Уламки впали в кількох районах - Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших.
Ще напередодні удару глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів не лише попереджати Київ про загрозу, а й передати Москві чіткий сигнал щодо наслідків атаки.