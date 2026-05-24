Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ вдарила по школі у Києві: вхід в укриття з людьми засипало

04:31 24.05.2026 Нд
1 хв
Що відомо про удар по школах Києва?
aimg Олена Чупровська
Фото: перші подробиці нічного удару по Києву (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Під час масованого нічного удару по Києву Росія влучила одразу в дві школи Шевченківського району. В одній засипало вхід до укриття з людьми всередині, в іншій сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також: Займання та пошкоджені будинки: стали відомі наслідки атаки на Київ

Вхід в укриття засипало

Мер Київської міської ради Віталій Кличко повідомив про влучання поблизу однієї зі шкіл у Шевченківському районі. На момент удару всередині шкільного укриття перебували люди.

"Вхід в укриття засипало", - написав він.

Рятувальники вже вирушили на місце. Кількість людей у приміщенні та їхній стан наразі уточнюються.

Незабаром Кличко повідомив про ще один удар - знову по школі в тому ж районі. Там на другому поверсі виникла пожежа.

Подробиці цього влучання також з'ясовуються.

Загалом унаслідок нічної атаки в столиці постраждали десятеро осіб.

Нагадаємо, вночі 24 травня Росія завдала по Києву масованого удару балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Уламки впали в кількох районах - Подільському, Шевченківському, Оболонському та інших.

Ще напередодні удару глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів не лише попереджати Київ про загрозу, а й передати Москві чіткий сигнал щодо наслідків атаки.

