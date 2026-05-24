Обстрел Киева Война в Украине

РФ ударила по школе в Киеве: вход в укрытие с людьми засыпало

04:31 24.05.2026 Вс
1 мин
Что известно об ударе по школам Киева?
aimg Елена Чупровская
Фото: первые подробности ночного удара по Киеву (facebook.com DSNS.GOV.UA)

Во время массированного ночного удара по Киеву Россия попала сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие с людьми внутри, в другой произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Вход в укрытие засыпало

Мэр Киевского городского совета Виталий Кличко сообщил о попадании вблизи одной из школ в Шевченковском районе. На момент удара внутри школьного укрытия находились люди.

"Вход в укрытие засыпало", - написал он.

Спасатели уже отправились на место. Количество людей в помещении и их состояние пока уточняются.

Вскоре Кличко сообщил о еще одном ударе - снова по школе в том же районе. Там на втором этаже возник пожар.

Подробности этого попадания также выясняются.

Всего в результате ночной атаки в столице пострадали десять человек.

Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла по Киеву массированный удар баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. Обломки упали в нескольких районах - Подольском, Шевченковском, Оболонском и других.

Еще накануне удара глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров не только предупреждать Киев об угрозе, но и передать Москве четкий сигнал о последствиях атаки.

