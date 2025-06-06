РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові: перші деталі

Близько 00:53 Брижанский повідомив, що Чернігів атакують дрони.

"Зараз місто знаходиться під атакою шахедів. Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він.

Однак вже о 01:13 він уточнив, що вибух "Шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Нічна атака на Україну

Також наразі відомо, що під атакою дронів перебуває Київ. У столиці працює ППО.

Окрім цього російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів та ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.