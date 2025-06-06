UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові: перші деталі

Ілюстративне фото: РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на п'ятницю, 6 червня, атакує територію України ударними дронами. Під обстрілом опинилось місто Чернігів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

Близько 00:53 Брижанский повідомив, що Чернігів атакують дрони. 

"Зараз місто знаходиться під атакою шахедів. Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він.

Однак вже о 01:13 він уточнив, що вибух "Шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Нічна атака на Україну

Також наразі відомо, що під атакою дронів перебуває Київ. У столиці працює ППО.

Окрім цього російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів та ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

У ніч на 5 червня Росія атакувала Прилуки у Чернігівській області ударними дронами. За даними місцевої влади, щонайменше шість безпілотників влучили у житловий сектор.

Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної служби у Прилуках. Внаслідок удару загинула його родина - дружина, донька-поліцейська та її однорічний син.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна в УкраїніАтака дронів