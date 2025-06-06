РФ вдарила "Шахедами" поряд з багатоповерхівкою у Чернігові: перші деталі

Російська армія у ніч на п'ятницю, 6 червня, атакує територію України ударними дронами. Під обстрілом опинилось місто Чернігів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Близько 00:53 Брижанский повідомив, що Чернігів атакують дрони.
"Зараз місто знаходиться під атакою шахедів. Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він.
Однак вже о 01:13 він уточнив, що вибух "Шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.
Також наразі відомо, що під атакою дронів перебуває Київ. У столиці працює ППО.
Окрім цього російські війська в ніч з 5 на 6 червня запустили ударні безпілотники по території України з кількох напрямів та ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
У ніч на 5 червня Росія атакувала Прилуки у Чернігівській області ударними дронами. За даними місцевої влади, щонайменше шість безпілотників влучили у житловий сектор.
Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної служби у Прилуках. Внаслідок удару загинула його родина - дружина, донька-поліцейська та її однорічний син.
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