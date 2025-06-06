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РФ ударила "Шахедами" рядом с многоэтажкой в Чернигове: первые детали

Иллюстративное фото: РФ ударила "Шахедами" рядом с многоэтажкой в Чернигове (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на пятницу, 6 июня, атакует территорию Украины ударными дронами. Под обстрелом оказался город Чернигов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

Около 00:53 Брижанский сообщил, что Чернигов атакуют дроны.

"Сейчас город находится под атакой шахедов. Предварительно есть попадание в многоэтажку", - написал он.

Однако уже в 01:13 он уточнил, что взрыв "Шахеда" зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома.

Ночная атака на Украину

Также сейчас известно, что под атакой дронов находится Киев. В столице работает ПВО.

Кроме этого российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений и ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В ночь на 5 июня Россия атаковала Прилуки в Черниговской области ударными дронами. По данным местных властей, по меньшей мере шесть беспилотников попали в жилой сектор.

Один из дронов попал в дом начальника пожарной службы в Прилуках. В результате удара погибла его семья - жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын.

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ЧерниговВойна в УкраинеАтака дронов