РФ ударила "Шахедами" рядом с многоэтажкой в Чернигове: первые детали

Около 00:53 Брижанский сообщил, что Чернигов атакуют дроны.

"Сейчас город находится под атакой шахедов. Предварительно есть попадание в многоэтажку", - написал он.

Однако уже в 01:13 он уточнил, что взрыв "Шахеда" зафиксирован возле многоэтажки, в результате которого повреждены двери и окна дома.

Ночная атака на Украину

Также сейчас известно, что под атакой дронов находится Киев. В столице работает ПВО.

Кроме этого российские войска в ночь с 5 на 6 июня запустили ударные беспилотники по территории Украины с нескольких направлений и ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.