У Києві пролунали вибухи: "Шахеди" атакують столицю з кількох напрямів

У Києві сьогодні вночі, 6 червня, було чути вибухи. Столиця знаходиться під атакою "Шахедів", у місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожі дрони один за одним на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО", - зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Він також повідомив, що також можлива загроза застосування ворогом ракетного озброєння.

За даними Повітряних сил ЗСУ, кілька "Шахедів" над Києвом з півночі та півдня.

Нічний обстріл України 6 червня

Росіяни сьогодні вночі масово атакують різні регіони України дронами-камікадзе та ракетами. Так, раніше повідомлялось про вибухи у Чернігові, роботу ППО у Одеській області та інших областях.

Попередні атаки росіян

Також Росія в ніч на 5 червня завдала по Україні чергового масованого удару. Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, серед жертв і постраждалих - діти. Що відомо про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Також РБК-Україна повідомляло, що росіяни вдарили КАБом по будівлі Херсонської ОВА. А на Одещині під удар потрапив ліцей, амбулаторія та дитячий центр.