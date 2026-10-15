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РФ вдарила реактивним дроном по супермаркету біля Одеси: фото наслідків

13:40 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вдарила реактивним дроном по супермаркету біля Одеси: фото наслідків Фото: наслідки удару РФ по супермаркету (t.me/dsns_telegram)
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Росія вдарила реактивним "шахедом" по магазину на Одещині, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про наслідки удару

Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. Троє людей поранені.

На місці працюють усі потрібні служби. Вони допомагають постраждалим.

"Фактично постійно під ударами житлові будинки, магазини, енергетика та інша критична інфраструктура. Жодної години тиші", - зазначив Зеленський.

"Важливо, щоб партнери допомагали від цього захищатися", - додав президент.

Що президент каже про санкції

За словами Зеленського, цей удар - показова реакція Росії на сигнали, які вона отримує від Америки. Президент назвав їх небезпечними: вони стосуються можливого подальшого зняття санкцій.

Санкції проти Росії запровадили світ, Америка, Європа та інші партнери України. Їх ухвалили за агресію і війну проти нашої країни.

"Нічого не змінилось, війна не зупинилась. Санкції не повинні бути зняті", - заявив Зеленський.

"Росія має закінчити різанину, яку сама розпочала й продовжує вже 1695 днів. Додаткові гроші для вбивств цьому не сприятимуть. Потрібна сила, і Америка сильніша, ніж російський терор", - сказав президент.

Нагадаємо, вранці 15 жовтня у Печерському районі Києва впав ворожий дрон біля п'ятиповерхового будинку.

Пошкоджені три будинки, постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляло РБК-Україна, від початку вчорашньої доби до 9:00 15 жовтня Росія випустила по Україні понад 850 "шахедів".

За словами Зеленського, частину дронів збили, але були й десятки влучань.

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